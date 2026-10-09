В Киеве вторые-третьи сутки нет электроэнергии, возникают проблемы с водоснабжением и транспортом. Руководитель Департамента стран СНГ Института политических исследований Алексей Бычков в комментарии для Life.ru объяснил, сколько жителей успеет покинуть город до полного блэкаута и почему через месяц находиться в столице Украины станет практически невозможно.

Ситуация в столице Украины достаточно сложная. В Киеве периодически происходит блэкаут, не включают электроэнергию уже вторые или третьи сутки. Из-за отсутствия электроэнергии возникают проблемы с водоснабжением, наблюдаются транспортный коллапс и пробки; жители не могут перемещаться с одного берега Киева на другой. Это последствия агрессивных действий непосредственно самой Украины, которая начала активно бить по инфраструктуре, по гражданским объектам, по гражданским автобусам. Ответ последовал незамедлительно и пропорционально.

По количеству киевлян, которые могут выехать за пределы города и жить в пригородах, эксперт даёт неутешительный прогноз. По его словам, их достаточно немного — не все обладают такими возможностями и ресурсами. Те, кто хотел выехать, например, в Евросоюз, уже выехали. Те, кто сейчас остались в Киеве, вряд ли смогут в большом количестве покинуть пределы Украины. А те, кто могут выехать за пределы города, — это процентов 10–15 максимум.