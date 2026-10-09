Социальная катастрофа: Политолог ответил, сколько киевлян успеет выехать из города до полного блэкаута
Политолог Бычков: Из Киева до полного блэкаута смогут выехать 10–15% жителей
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В Киеве вторые-третьи сутки нет электроэнергии, возникают проблемы с водоснабжением и транспортом. Руководитель Департамента стран СНГ Института политических исследований Алексей Бычков в комментарии для Life.ru объяснил, сколько жителей успеет покинуть город до полного блэкаута и почему через месяц находиться в столице Украины станет практически невозможно.
Ситуация в столице Украины достаточно сложная. В Киеве периодически происходит блэкаут, не включают электроэнергию уже вторые или третьи сутки. Из-за отсутствия электроэнергии возникают проблемы с водоснабжением, наблюдаются транспортный коллапс и пробки; жители не могут перемещаться с одного берега Киева на другой. Это последствия агрессивных действий непосредственно самой Украины, которая начала активно бить по инфраструктуре, по гражданским объектам, по гражданским автобусам. Ответ последовал незамедлительно и пропорционально.
По количеству киевлян, которые могут выехать за пределы города и жить в пригородах, эксперт даёт неутешительный прогноз. По его словам, их достаточно немного — не все обладают такими возможностями и ресурсами. Те, кто хотел выехать, например, в Евросоюз, уже выехали. Те, кто сейчас остались в Киеве, вряд ли смогут в большом количестве покинуть пределы Украины. А те, кто могут выехать за пределы города, — это процентов 10–15 максимум.
«Через месяц в Киеве уже сложно будет находиться, особенно в многоквартирных домах, которые невозможно отапливать альтернативными источниками энергии. Многоквартирные дома останутся без электроэнергии и, вследствие этого, без тепла и водоснабжения, что приведёт к социальной катастрофе», — резюмировал эксперт.
Проблемы с подготовкой Киева к зиме обсуждаются на Украине уже несколько месяцев. В сентябре Life.ru сообщал, что бывший глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин оценил готовность столицы к отопительному сезону примерно в 40%. На фоне этих прогнозов перебои уже начали затрагивать столичную инфраструктуру. 8 октября Life.ru сообщал о повреждении важного энергообъекта Киева, после чего в городе возникли перебои с электроснабжением значительного числа потребителей. При этом мэр Киева Виталий Кличко уже заявил о необходимости готовиться к длительным перебоям. Life.ru сообщал, что городские власти пополняют запасы топлива, продуктов и питьевой воды, а также устанавливают резервные системы отопления на случай новых повреждений критической инфраструктуры.
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