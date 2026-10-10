Кличко сообщил об ухудшении ситуации со светом и водой в Киеве

В Киеве ухудшилась ситуация с электроснабжением после повреждения энергетического объекта на территории области, также в городе наблюдаются перебои с водой. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Из-за повреждения энергетического объекта в Киевской области ухудшилась ситуация с энергоснабжением столицы. В городе также наблюдаются перебои с водоснабжением. Специалисты работают над восстановлением подачи воды», — заявил градоначальник.

По словам Кличко, городские службы уже занимаются устранением неполадок. При этом мэр не уточнил, какой именно энергетический объект получил повреждения, сколько потребителей столкнулись с отключениями и когда удастся полностью восстановить подачу электричества и воды.

Ранее Life.ru сообщал о массовых перебоях с электричеством в Киеве 8 октября. По данным украинского Минэнерго, тогда из строя вышли сразу несколько элементов энергосети, обеспечивающей столицу. Первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль также сообщил о повреждении важного энергообъекта.

На следующий день несколько районов Киева остались без света, воды и общественного транспорта. Из-за отсутствия напряжения частично остановилось движение электротранспорта в Оболонском, Подольском и Святошинском районах. «Киевводоканал» предупреждал о падении давления в водопроводной сети, а в некоторых домах вода полностью отсутствовала.

Кроме того, Кличко ранее предложил жителям столицы рассмотреть возможность временного переезда за город. Мэр предупредил о риске масштабного коммунального кризиса из-за повреждений инфраструктуры, подчеркнув при этом, что речь не идёт о полной эвакуации Киева.