Зеленский срочно позвонил Стуббу после ударов и выпросил боеприпасы для F-16

Украина в ближайшие дни получит от Финляндии боеприпасы для истребителей F-16, которые используют для перехвата российских реактивных беспилотников. Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом, которому позвонил после новой волны ударов ВС РФ.

«В ближайшие дни получим амуницию для F-16. Это то, что сейчас обеспечивает сбитие реактивных «шахедов», — написал украинский политик в Telegram.

По словам Зеленского, в ходе беседы он также проинформировал финского коллегу о новых российских ударах по Украине. Стороны обсудили и экспорт российских нефтепродуктов: украинский лидер считает, что дополнительные доходы от их продажи могут использоваться для финансирования дальнейших военных действий России.

Зеленский поблагодарил Стубба за поддержку и сообщил, что Киев и Хельсинки координируют дальнейшие шаги. Конкретные сроки поставки боеприпасов и их количество украинский президент не назвал. Политик также провёл телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время ракетной атаки ВС РФ на Киев.