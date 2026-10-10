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Опубликовано 10 октября, 20:14

Трамп: Зеленский много раз мог завершить конфликт, но не делал этого

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский неоднократно мог урегулировать конфликт с Россией, но не захотел этого делать.

«Зеленский мог урегулировать эту войну много раз, но он предпочитает не делать этого», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов.

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Ранее легендарный боксёр Майк Тайсон чуть было не вмешался в пресс-конференцию с участием Дональда Трампа, когда тому задали вопрос про Владимира Зеленского. Услышав, что экс-комик намекнул на «слабость» американского лидера, спортсмен прильнул к журналистам, прислушиваясь к их словам.

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Матвей Константинов
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