Трамп: Зеленский много раз мог завершить конфликт, но не делал этого

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский неоднократно мог урегулировать конфликт с Россией, но не захотел этого делать.

«Зеленский мог урегулировать эту войну много раз, но он предпочитает не делать этого», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее легендарный боксёр Майк Тайсон чуть было не вмешался в пресс-конференцию с участием Дональда Трампа, когда тому задали вопрос про Владимира Зеленского. Услышав, что экс-комик намекнул на «слабость» американского лидера, спортсмен прильнул к журналистам, прислушиваясь к их словам.