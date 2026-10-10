Тайсон одним движением навёл страх на журналистов, услышав вопрос про Зеленского
Майк Тайсон прислушался, когда журналисты спросили «слабого» Трампа о Зеленском
Обложка © The White House
Легендарный боксёр Майк Тайсон неожиданно привлёк внимание во время общения Дональда Трампа с журналистами. Услышав вопрос о критике американского президента со стороны Владимира Зеленского, спортсмен приблизился к представителям прессы с весьма суровым видом.
Тайсон услышал вопрос про Зеленского. Видео © The White House
На опубликованных кадрах репортёры спрашивают Трампа о высказываниях украинского политика, назвавшего его решение «слабым». Пока глава Белого дома реагирует на вопрос, стоящий рядом Тайсон заметно оживляется и делает выпад в сторону журналистов.
Давний сторонник американского президента словно решил выяснить, кто имел смелость позволить себе так высказываться о Трампе.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский назвал договорённости главы РФ Владимира Путина и Дональда Трампа по дизелю несправедливыми. Украинский политик охарактеризовал снятие части санкций как «слабое решение сильных партнёров» и выразил недовольство экономическим сотрудничеством Вашингтона с Москвой.
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