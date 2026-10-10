Тайсон одним движением навёл страх на журналистов, услышав вопрос про Зеленского

Легендарный боксёр Майк Тайсон неожиданно привлёк внимание во время общения Дональда Трампа с журналистами. Услышав вопрос о критике американского президента со стороны Владимира Зеленского, спортсмен приблизился к представителям прессы с весьма суровым видом.

Тайсон услышал вопрос про Зеленского. Видео © The White House

На опубликованных кадрах репортёры спрашивают Трампа о высказываниях украинского политика, назвавшего его решение «слабым». Пока глава Белого дома реагирует на вопрос, стоящий рядом Тайсон заметно оживляется и делает выпад в сторону журналистов.

Давний сторонник американского президента словно решил выяснить, кто имел смелость позволить себе так высказываться о Трампе.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский назвал договорённости главы РФ Владимира Путина и Дональда Трампа по дизелю несправедливыми. Украинский политик охарактеризовал снятие части санкций как «слабое решение сильных партнёров» и выразил недовольство экономическим сотрудничеством Вашингтона с Москвой.