Защитник земли русской: Трамп готов отключить Украину от разведданных из-за ударов по НПЗ

Администрация президента США Дональда Трампа могла пригрозить Украине прекращением передачи разведывательной информации из-за продолжающихся атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинского и американского чиновников.

По информации издания, вопрос обсуждался во время переговоров в Майами с участием спецпосланников американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Украинский представитель утверждает, что Киев предупредили о возможной потере доступа к разведданным, если удары по российским НПЗ продолжатся.

Однако источник в американской администрации опроверг эту версию. По его словам, переговорщики лишь напомнили, что Вашингтон снабжает Украину вооружением и важными разведывательными сведениями, а потому рассчитывает на учёт собственных экономических интересов.

Недовольство Белого дома связано с последствиями атак для мирового энергетического рынка. В Вашингтоне считают, что сокращение переработки нефти в России способствует подорожанию дизельного топлива, затрагивая американских потребителей.

По данным Axios, Дональд Трамп неоднократно требовал от Владимира Зеленского отказаться от таких ударов. Украинская сторона предлагала взаимное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, однако американский президент подчёркивал, что это должна быть односторонняя акция.

После того как эти обращения остались без результата, глава Белого дома договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива. Решение вызвало недовольство украинского руководства и осложнило дипломатические контакты.

Ранее Life.ru сообщал о выдаче американским Минфином лицензии на поставки российского дизельного топлива. Разрешение, опубликованное 9 октября, предусматривает временное снятие ограничений на операции с дизелем российского происхождения до 7 апреля 2027 года. Трамп рассчитывает, что дополнительные объёмы топлива помогут снизить цены на международном рынке. Путин в ответ заявил, что РФ готова начинать.