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Опубликовано 11 октября, 12:57

Мольбы о Starlink и ПВО: Песков заявил об истерике Зеленского

Песков: Зеленский в истерике требует давить на РФ после дизельной сделки с США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Владимир Зеленский добивается от западных партнёров ужесточения политики в отношении Москвы, однако подобный подход неприемлем для России. Такую оценку дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, украинский политик крайне эмоционально реагирует на происходящее и продолжает требовать расширения военной поддержки. В частности, речь идёт о дополнительных средствах противовоздушной обороны, дальнобойном вооружении и доступе к расширенным возможностям спутниковой системы Starlink. Песков подчеркнул, что попытки разговаривать с Москвой с позиции давления не принесут желаемых результатов.

Дополнительным поводом для разногласий стала договорённость глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Решение Вашингтона оказалось неожиданным для Киева. В беседе с Axios Зеленский назвал его «несправедливой и нечестной» мерой, выразив недовольство ослаблением экономических ограничений против России.

Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ по просьбе Трампа
Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ по просьбе Трампа

Ранее Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме раскритиковал Владимира Зеленского за игнорирование неоднократных требований Вашингтона остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия. Американский лидер подчеркнул, что Киев неоднократно получал предупреждения, однако продолжал действовать по-прежнему. Кроме того, глава США обвинил Зеленского в упущенных возможностях достичь мирных договорённостей с Москвой. По мнению Трампа, Украине необходима смена руководства, поскольку новый президент мог бы договориться о завершении конфликта.

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