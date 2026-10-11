Владимир Зеленский добивается от западных партнёров ужесточения политики в отношении Москвы, однако подобный подход неприемлем для России. Такую оценку дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, украинский политик крайне эмоционально реагирует на происходящее и продолжает требовать расширения военной поддержки. В частности, речь идёт о дополнительных средствах противовоздушной обороны, дальнобойном вооружении и доступе к расширенным возможностям спутниковой системы Starlink. Песков подчеркнул, что попытки разговаривать с Москвой с позиции давления не принесут желаемых результатов.

Дополнительным поводом для разногласий стала договорённость глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Решение Вашингтона оказалось неожиданным для Киева. В беседе с Axios Зеленский назвал его «несправедливой и нечестной» мерой, выразив недовольство ослаблением экономических ограничений против России.