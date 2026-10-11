Мольбы о Starlink и ПВО: Песков заявил об истерике Зеленского
Песков: Зеленский в истерике требует давить на РФ после дизельной сделки с США
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Владимир Зеленский добивается от западных партнёров ужесточения политики в отношении Москвы, однако подобный подход неприемлем для России. Такую оценку дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
По словам представителя Кремля, украинский политик крайне эмоционально реагирует на происходящее и продолжает требовать расширения военной поддержки. В частности, речь идёт о дополнительных средствах противовоздушной обороны, дальнобойном вооружении и доступе к расширенным возможностям спутниковой системы Starlink. Песков подчеркнул, что попытки разговаривать с Москвой с позиции давления не принесут желаемых результатов.
Дополнительным поводом для разногласий стала договорённость глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Решение Вашингтона оказалось неожиданным для Киева. В беседе с Axios Зеленский назвал его «несправедливой и нечестной» мерой, выразив недовольство ослаблением экономических ограничений против России.
Ранее Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме раскритиковал Владимира Зеленского за игнорирование неоднократных требований Вашингтона остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия. Американский лидер подчеркнул, что Киев неоднократно получал предупреждения, однако продолжал действовать по-прежнему. Кроме того, глава США обвинил Зеленского в упущенных возможностях достичь мирных договорённостей с Москвой. По мнению Трампа, Украине необходима смена руководства, поскольку новый президент мог бы договориться о завершении конфликта.
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