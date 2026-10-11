Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ по просьбе Трампа
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Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, несмотря на соответствующие призывы американского лидера Дорнальда Трампа.
«Украина будет готова остановить удары по российским НПЗ, если Россия прекратит наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре», — объявил украинский политик.
Он добавил, что любые меры по снижению напряжённости должны приниматься обеими сторонами и сопровождаться гарантиями.
Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме напомнил, что Соединённые Штаты неоднократно требовали от Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, однако Киев проигнорировал эти предупреждения. Он упустил множество возможностей урегулировать конфликт с Россией. По мнению американского лидера, Украине нужен новый президент, способный заключить мирное соглашение.
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