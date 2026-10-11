Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ по просьбе Трампа

Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, несмотря на соответствующие призывы американского лидера Дорнальда Трампа.

«Украина будет готова остановить удары по российским НПЗ, если Россия прекратит наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре», — объявил украинский политик.

Он добавил, что любые меры по снижению напряжённости должны приниматься обеими сторонами и сопровождаться гарантиями.