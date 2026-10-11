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Опубликовано 11 октября, 11:21

«Виден успех»: Почему сделка Путина и Трампа по дизелю взбесила Зеленского

Политолог Никотин связал сделку России и США по дизелю с защитой НПЗ

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Дизельная сделка, заключённая президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом направлена на защиту российских НПЗ, уверен политолог Дмитрий Никотин. По его оценке, объём топлива в этих договорённостях невелик, однако политический результат важнее.

Кроме того, переговоры российского лидера с главой Белого дома привели к усилению разногласий между ним и Владимиром Зеленским, которого возмутило снятие санкций США с РФ.

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«И тут прям виден этот успех: Зеленский оскорбляет Трампа, называет его фактически слабаком. Думаю, Трамп ему это припомнит», — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Напомним, Трамп после переговоров с Путиным анонсировал поставки российского дизеля на американский и мировой рынки. Президент США рассчитывает, что увеличение предложения поможет снизить цены на топливо. При этом Зеленский разразился истерикой из-за снятия санкций с России.

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