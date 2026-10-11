Время «принцессы» и боксёра: Какой сигнал Трамп дал соперникам Зеленского

Призывы президента США Дональда Трампа к отставке Владимира Зеленского стали сигналом для его политических противников активнее действовать, считает американист Малек Дудаков. По его оценке, Вашингтон обозначил своё отношение к киевскому руководству, хотя очевидной кандидатуры на замену пока не имеет.

«Сейчас, я думаю, как раз дан определённый сигнал всем оппонентам Зеленского, что можно поактивнее расшатывать внутриполитическую ситуацию в Киеве, на Украине», — отметил собеседник Zvezdanews.

Эксперт полагает, что некоторые публичные фигуры уже стараются подстроиться под повестку американской администрации. В числе примеров он назвал «газовую принцессу» Юлию Тимошенко и боксёра Александра Усика. При этом публичный конфликт между Белым домом и украинским руководством может усилиться.

Расчёт Зеленского политолог связал с предстоящими выборами в Конгресс США и возможным укреплением демократов. Он надеется взаимодействовать с ними в обход действующей администрации. Однако основные полномочия во внешней политике остаются у исполнительной власти.

Среди доступных Вашингтону инструментов аналитик выделил ограничение передачи разведданных и поставок оружия через европейские страны. Последние заявления свидетельствуют о готовности Трампа воспользоваться этими возможностями.

Напомним, ранее Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести выборы на Украине. Президент США заявил, что тот неоднократно упускал возможность заключить мирное соглашение.