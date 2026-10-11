Время «принцессы» и боксёра: Какой сигнал Трамп дал соперникам Зеленского
Политолог Дудаков: Трамп дал сигнал соперникам Зеленского действовать активнее
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Призывы президента США Дональда Трампа к отставке Владимира Зеленского стали сигналом для его политических противников активнее действовать, считает американист Малек Дудаков. По его оценке, Вашингтон обозначил своё отношение к киевскому руководству, хотя очевидной кандидатуры на замену пока не имеет.
«Сейчас, я думаю, как раз дан определённый сигнал всем оппонентам Зеленского, что можно поактивнее расшатывать внутриполитическую ситуацию в Киеве, на Украине», — отметил собеседник Zvezdanews.
Эксперт полагает, что некоторые публичные фигуры уже стараются подстроиться под повестку американской администрации. В числе примеров он назвал «газовую принцессу» Юлию Тимошенко и боксёра Александра Усика. При этом публичный конфликт между Белым домом и украинским руководством может усилиться.
Расчёт Зеленского политолог связал с предстоящими выборами в Конгресс США и возможным укреплением демократов. Он надеется взаимодействовать с ними в обход действующей администрации. Однако основные полномочия во внешней политике остаются у исполнительной власти.
Среди доступных Вашингтону инструментов аналитик выделил ограничение передачи разведданных и поставок оружия через европейские страны. Последние заявления свидетельствуют о готовности Трампа воспользоваться этими возможностями.
Напомним, ранее Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести выборы на Украине. Президент США заявил, что тот неоднократно упускал возможность заключить мирное соглашение.
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