Пушков заявил об ужасе европейцев из-за договорённости Путина и Трампа
Алексей Пушков. Обложка © Telegram / Алексей ПУШКОВ
Договорённость президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки вызвала тревогу в Европе. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
По оценке политика, соглашение свидетельствует о переходе Москвы и Вашингтона от противостояния к практическому взаимодействию. Он также считает, что договорённость указывает на ослабление санкционного давления Запада.
«Это ещё не разрядка, но уже переход к практическому взаимодействию. В санкционной политике Запада пробита брешь. Европейцы в ужасе», — написал Пушков.
Сенатор подчеркнул, что значение договорённости выходит за рамки поставок российского дизельного топлива. По его мнению, в сложившихся условиях Вашингтон вряд ли решится на введение «адских санкций».
9 октября Трамп заявил, что договорился с Путиным о поставках российского дизеля на американский и мировой рынки. Главарь киевского режима Владимир Зеленский назвал решение США несправедливым и слабым, однако сам Трамп отреагировал на его критику лишь словом «окей».
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