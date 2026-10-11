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Регион
Опубликовано 11 октября, 03:18

Пушков заявил об ужасе европейцев из-за договорённости Путина и Трампа

Алексей Пушков. Обложка © Telegram / Алексей ПУШКОВ

Алексей Пушков. Обложка © Telegram / Алексей ПУШКОВ

Договорённость президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки вызвала тревогу в Европе. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

По оценке политика, соглашение свидетельствует о переходе Москвы и Вашингтона от противостояния к практическому взаимодействию. Он также считает, что договорённость указывает на ослабление санкционного давления Запада.

«Это ещё не разрядка, но уже переход к практическому взаимодействию. В санкционной политике Запада пробита брешь. Европейцы в ужасе», — написал Пушков.

Сенатор подчеркнул, что значение договорённости выходит за рамки поставок российского дизельного топлива. По его мнению, в сложившихся условиях Вашингтон вряд ли решится на введение «адских санкций».

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9 октября Трамп заявил, что договорился с Путиным о поставках российского дизеля на американский и мировой рынки. Главарь киевского режима Владимир Зеленский назвал решение США несправедливым и слабым, однако сам Трамп отреагировал на его критику лишь словом «окей».

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Артём Гапоненко
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