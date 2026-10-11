Медведев заявил о ступоре Киева после призыва Трампа сменить Зеленского
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что слова президента США Дональда Трампа о необходимости замены Владимира Зеленского вызвали замешательство в Киеве. Об этом он написал в своём канале в мессенджере MAX.
По словам Медведева, Трамп заметил, что украинский лидер на самом деле не стремится к прекращению конфликта. Российский политик резко высказался о Зеленском и назвал заявление американского президента «выволочкой миротворца». По мнению российского политика, слова американского лидера вряд ли приведут к реальным изменениям. Он заявил, что Киев продолжит получать от европейских стран финансовую и военную помощь, а также выразил сомнение в последовательности позиции американского президента. Медведев призвал не делать преждевременных выводов из слов Трампа.
Зампред Совбеза РФ призвал: «Так что те, кто излишне обрадовался, — просто возьмите себя в руки». Он также заявил, что, по его мнению, приблизить победу могут российские военнослужащие и применяемые российской армией вооружения.
«Впрочем, определённая польза от выволочки миротворца всё же есть: бандеровский режим в ступоре. По выходе из него обезумевшие крысы будут атаковать друг друга», — заключил Медведев.
Накануне Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский неоднократно мог завершить конфликт, но не воспользовался этой возможностью. Он призвал Украину найти нового президента, который сможет договориться об урегулировании.
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