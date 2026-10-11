Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что слова президента США Дональда Трампа о необходимости замены Владимира Зеленского вызвали замешательство в Киеве. Об этом он написал в своём канале в мессенджере MAX.

По словам Медведева, Трамп заметил, что украинский лидер на самом деле не стремится к прекращению конфликта. Российский политик резко высказался о Зеленском и назвал заявление американского президента «выволочкой миротворца». По мнению российского политика, слова американского лидера вряд ли приведут к реальным изменениям. Он заявил, что Киев продолжит получать от европейских стран финансовую и военную помощь, а также выразил сомнение в последовательности позиции американского президента. Медведев призвал не делать преждевременных выводов из слов Трампа.

Зампред Совбеза РФ призвал: «Так что те, кто излишне обрадовался, — просто возьмите себя в руки». Он также заявил, что, по его мнению, приблизить победу могут российские военнослужащие и применяемые российской армией вооружения.

«Впрочем, определённая польза от выволочки миротворца всё же есть: бандеровский режим в ступоре. По выходе из него обезумевшие крысы будут атаковать друг друга», — заключил Медведев.