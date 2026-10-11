Участники протестов в Париже хором спели «Катюшу» на французском

Участники протеста в Париже хором спели «Катюшу» на французском. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / stechkin.l_

Ранее Life.ru сообщал, что полиция применила водомёт против участников протестной акции на площади Бастилии в Париже. Столкновения начались после того, как часть демонстрантов стала бросать в правоохранителей камни и другие предметы. На фоне протестов преподаватели и учащиеся также объявили о подготовке межпрофсоюзной забастовки на 13 октября.