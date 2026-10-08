Водомёт против школьников: Протест на площади Бастилии перерос в жёсткие столкновения с полицией

Французская полиция пустила водомёт против участников студенческой акции на площади Бастилии в Париже, где начались столкновения. Об этом сообщает телеканал LCI.

Полиция применила водомёт против протестующих студентов в Париже. Видео © Х /Luc Auffret; Х /Luc Auffret

Беспорядки вспыхнули после того, как некоторые демонстранты стали бросать в правоохранителей камни и другие предметы. В ответ силовики задействовали спецмашину, находившуюся у въезда на площадь. Люди в чёрной одежде с закрытыми лицами пытались укрыться за деревянными панелями, однако нескольких человек мощная струя воды сбила с ног.

При этом часть собравшихся с профсоюзными флагами спокойно покинула место проведения митинга по улице Лиона. Представители преподавательских объединений и учащиеся также объявили о подготовке межпрофсоюзной забастовки на 13 октября. Присоединиться к ней планируют как школы, так и высшие учебные заведения.

Массовые выступления старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс, после чего охватили всю страну. Молодёжь недовольна перегруженным расписанием, нехваткой педагогов и другими проблемами в системе образования. В отдельных городах манифестации уже перерастали в столкновения с правоохранителями. За время протестов полиция и жандармерия провели более 6,6 тысячи задержаний, причём в 90% случаев речь шла о несовершеннолетних.

Ранее Life.ru рассказывал, как французские школьники начали возводить баррикады у учебных заведений. В Париже учащиеся перекрыли вход в лицей имени Элен Буше мусорными баками и тележками. Подростки жаловались на переполненные классы, недостаток денег на дополнительные занятия и отсутствие кондиционеров. Выступления также прошли в Сен-Дени и Лилле. Уже к 3 октября число задержаний превысило пять тысяч. Только за 2 октября правоохранители задержали 1747 человек, а днём ранее — ещё 1954.