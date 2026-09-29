Баррикады и аресты: Французские школьники начали мини-революцию из-за «‎адских» условий

Во Франции старшеклассники вышли на массовые акции протеста из-за нехватки учителей, переполненных классов и проблем с финансированием школ. Учащиеся пытаются блокировать учебные заведения, сообщает BFMTV.

Акции затронули около десяти школ в регионе Иль-де-Франс. В Париже ученики заблокировали среднюю школу имени Элен Буше, используя мусорные баки и тележки. Один из участников акции рассказал телеканалу, что в классах школы учатся до 35 человек, а учреждению не хватает средств на дополнительные занятия и установку кондиционеров в жаркую погоду.

Протесты также прошли в коммуне Сен-Дени рядом с Парижем и в Лилле. По данным местных властей, в О-де-Франс акции затронули 12 средних школ, несколько человек были задержаны. В департаменте Приморские Альпы правоохранители сообщили о задержаниях после случаев вандализма во время протестов.

А ранее Конституционный совет Франции признал неконституционной норму закона о защите детей, ограничивающую доступ к социальным сетям для детей моложе 15 лет. Инстанция признала запрет избыточным ограничением права на свободу выражения мнений и доступ к информации.