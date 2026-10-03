Во Франции число задержаний на школьных протестах превысило пять тысяч

Во Франции число задержаний на фоне протестов старшеклассников превысило пять тысяч с начала недели. Только в пятницу, 2 октября, полиция задержала 1747 человек, сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес изданию Le Monde. Днём ранее таких случаев было 1954.

В пятницу акции и блокировки затронули 735 учебных заведений — примерно на 30% меньше, чем в четверг. По словам главы МВД, у 158 школ фиксировались эпизоды «городского насилия»: броски различных предметов, нападения на полицейских, педагогов, журналистов и прохожих. Около 85% задержанных — несовершеннолетние, большинство из них старшеклассники.

Протестное движение началось 21 сентября в лицее Saint-Exupéry в Кретее, где не были закрыты несколько вакансий преподавателей, а затем распространилось по стране. Школьники требуют увеличить финансирование образования и численность персонала, решить проблему отсутствующих учителей, переполненных классов и ветшающих зданий. Среди претензий также перегруженное расписание и стресс из-за системы поступления Parcoursup.

За последние дни часть акций сопровождалась поджогами и столкновениями с полицией. Региональные власти уже оценивают ущерб в миллионы евро: только в Иль-де-Франс его предварительно оценили в €7 млн, а в Оверни — Рона — Альпы — в €25–30 млн, причём последняя сумма включает повреждения рядом со школами и автомобилей.

На фоне беспорядков министр образования Эдуар Жеффре встретился с представителями школьников и родителей. Он пообещал ускорить замену отсутствующих преподавателей и начать работу над другими проблемами системы образования. Представители учащихся заявили, что конкретных мер пока не получили, и призвали продолжить протесты на следующей неделе.

Ранее Life.ru рассказывал, как протесты французских старшеклассников охватили более тысячи лицеев. К 1 октября власти сообщали о 1949 задержанных за сутки, а около 400 школ решили закрыть из соображений безопасности. В Страсбурге полиция применяла слезоточивый газ, в Марселе в сторону правоохранителей запускали пиротехнику, а в Ренне участники акций поджигали мусорные контейнеры.