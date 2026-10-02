Протесты подростков вышли из-под контроля: Во Франции повреждены более 100 школ

Более 100 учебных заведений получили серьёзные повреждения во время акций протеста старшеклассников во Франции. Об этом заявил министр национального образования республики Эдуар Жеффре в эфире BFMTV.

По словам главы ведомства, во время протестов фиксировались поджоги и кражи из зданий учебных заведений. При этом, как отметил министр, к акциям присоединяются агрессивные участники, которые не имеют отношения к школам.

Жеффре также сообщил о пострадавших сотрудниках учебных заведений. Ранения и другие последствия произошедшего получили 65 работников школ, среди них 40 директоров.

Министр подчеркнул, что часть нарушений совершают люди, присоединяющиеся к акциям старшеклассников со стороны. По его словам, они не связаны непосредственно с учебными заведениями.

Во Франции с 21 сентября продолжаются масштабные протесты школьников, начавшиеся с блокады лицея Saint-Exupéry в Кретее из-за нехватки преподавателей. Позже движение распространилось по всей стране: учащиеся требуют больше учителей и персонала, ремонта ветхих зданий, снижения переполненности классов и нагрузки, а также критикуют стресс, связанный с системой поступления Parcoursup. К 1 октября акции затронули более тысячи лицеев — около четверти всех школ этого уровня во Франции, 222 учреждения были заблокированы. Часть протестов сопровождалась поджогами, столкновениями с полицией и массовыми задержаниями; к 2 октября власти сообщали примерно о двух тысячах задержанных и закрытии более 400 учебных заведений. Правительство признаёт часть требований школьников обоснованными, однако заявляет, что протесты в ряде городов переросли в насилие; оппозиция и ученические организации, в свою очередь, обвиняют власти в чрезмерно жёсткой реакции полиции.