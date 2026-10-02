Горящие лицеи и почти 2 тысячи задержанных: Школьные протесты охватили Францию

Около 400 школ во Франции закрылись 2 октября на фоне разрастающихся протестов старшеклассников. В нескольких городах акции переросли в столкновения с полицией и беспорядки, сообщает Reuters.

В Страсбурге правоохранители применили слезоточивый газ, в Марселе в сторону полицейских запускали пиротехнику, а в Ренне участники акций поджигали мусорные контейнеры. К протестам к этому моменту присоединились учащиеся более тысячи лицеев по всей стране.

Недовольство началось с требований улучшить условия обучения. Школьники жалуются на нехватку учителей, переполненные классы, плохое состояние зданий и недостаточное финансирование образования. Движение зародилось в парижском регионе, а затем быстро распространилось на другие города.

По данным французских властей, только 1 октября были задержаны 1949 человек. Большинство из них — подростки. Министр образования Эдуар Жеффре назвал произошедшее «переломным моментом» и заявил, что часть протестов переросла в городское насилие.

Правительство решило перевести учащихся закрытых заведений на дистанционный формат. МВД одновременно запретило 2 октября проводить акции возле примерно 400 лицеев, которые не открылись из-за угроз безопасности.

Власти также отменили спорную инициативу, предусматривавшую плату за обучение для части студентов BTS и подготовительных классов. При этом организаторы протестов заявляют, что главные требования по финансированию школ и нехватке преподавателей остаются нерешёнными.

Накануне протесты уже сопровождались серьёзными инцидентами. В Нанте во время акции старшеклассников загорелся лицей имени Нельсона Манделы. Учащиеся утверждали, что не причастны к поджогу и что пиротехнику возле здания запускали неизвестные молодые люди.