Лицей имени Манделы загорелся во Франции во время школьного бунта

Лицей имени Нельсона Манделы в Нанте на западе Франции загорелся прямо во время акции протеста старшеклассников. Перед зданием собралась толпа, для её разгона полиция применила слезоточивый газ, после чего пожарные приступили к тушению. Об этом сообщает TF1 Info.

Во Франции полыхнул лицей на фоне школьного бунта, толпу разгоняли газом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ incameraswetrust, emmanuelle.lemettais

Пожар начался утром 1 октября. Огнём оказались охвачены части здания, а пожарные приступили к тушению после 08:30 по местному времени. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Сами учащиеся заявили местным СМИ, что не имеют отношения к поджогу. По их словам, они пришли к лицею отстаивать свои права, а не уничтожать собственное учебное заведение.

Лицеисты утверждают, что во время акции появились неизвестные молодые люди, которые начали запускать фейерверки. После этого и возник пожар. Точные обстоятельства возгорания устанавливаются.

Инцидент произошёл на фоне продолжающихся во Франции массовых протестов старшеклассников. Движение началось в столичном регионе Иль-де-Франс, после чего акции распространились на Лион, Лилль и другие города.

Школьники требуют решить проблему нехватки преподавателей, переполненности классов и плохого состояния части учебных заведений. Недовольство вызывают также перегруженное расписание и стресс, связанный с системой Parcoursup, которую выпускники используют при поступлении в вузы.

В некоторых городах протесты сопровождаются поджогами мусорных баков и столкновениями с полицией. По данным МВД Франции, с начала выступлений правоохранители задержали около 625 человек.

Параллельно с выступлениями молодёжи Францию охватили и другие протесты. В середине сентября рабочие заводов Renault выступили против планов задействовать автомобильные предприятия в производстве вооружений: профсоюз сообщал, что сотрудники опасаются в том числе последствий отказа участвовать в таких проектах. На фоне резкого подорожания топлива фермеры устроили акцию у нефтеперерабатывающего завода Feyzin под Лионом, свалив перед предприятием навоз и мусор с требованием снизить цены; в том же месяце забастовка французских энергетиков затронула около 6,5 ГВт мощностей, включая семь атомных реакторов, — сотрудники выступали против сокращения льгот на электричество и газ.