Уже 625 задержанных: Протесты старшеклассников продолжают качать Францию

Полиция Франции задержала 625 человек во время продолжающихся по всей стране протестов старшеклассников. Об этом сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес.

За время протестов старшеклассников задержали 625 человек во Франции. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ le.reporter.independant

«Сотрудники правоохранительных органов систематически вмешивались, когда имели место нарушения общественного порядка, к настоящему моменту уже насчитывается 625 задержанных», — заявил глава МВД.

Число задержанных резко выросло за сутки. Ещё накануне французские власти сообщали о 440 задержаниях.

По словам Нуньеса, большинство участников протестов и последовавших беспорядков — несовершеннолетние. Акции продолжаются с прошлой недели и сопровождаются попытками блокировать учебные заведения.

Министр направил руководителям территориальных подразделений полиции обновлённые инструкции. Правоохранителям предписано не допускать блокирования школ и пресекать беспорядки возле образовательных учреждений. При этом Нуньес потребовал от полиции действовать соразмерно происходящему.

Массовые выступления французских старшеклассников начались на фоне недовольства условиями обучения. Life.ru рассказывал, что школьники протестуют против нехватки учителей, переполненных классов и недостаточного финансирования учебных заведений. Учащиеся стали блокировать входы в лицеи, а первые крупные акции прошли в Иль-де-Франс, Париже, Сен-Дени и Лилле.

Участники протестов также жаловались на нехватку средств на дополнительные занятия и состояние школьной инфраструктуры. В отдельных городах акции сопровождались вандализмом и столкновениями с полицией. К 29 сентября движение распространилось далеко за пределы первых протестных площадок, а власти начали массовые задержания участников беспорядков.