Во Франции предупредили об угрозе остановки экономики из-за рекордных цен на топливо

Франция оказалась в критической ситуации из-за рекордных цен на топливо, которые могут ударить по всей экономике страны, заявил вице-председатель партии «Национальное объединение» Луи Алио. Об этом политик сказал в эфире радиостанции RTL.

По его словам, правительству необходимо снизить налоговую нагрузку на топливо. В противном случае высокие цены могут серьёзно затормозить экономическую активность.

«Правительство должно снизить налог, иначе экономика встанет... Ситуация критическая», — заявил Алио.

Причиной для заявления стал новый ценовой рекорд. В воскресенье стоимость дизельного топлива во Франции достигла €2,41 за литр. На этом фоне Алио предложил временно снизить НДС на все виды энергии до 5,5% — до завершения кризиса на Ближнем Востоке.

О возможных социальных последствиях роста цен ранее предупреждала и лидер французской партии «Экологи» Марин Тонделье. Она допустила массовые протесты на фоне подорожания топлива и планов властей сэкономить €54 млрд при формировании бюджета на 2027 год.

Французские власти при этом не ожидают быстрого возвращения цен к прежним уровням. Министр экономики и финансов Ролан Лескюр 11 сентября заявил, что топливо, резко подорожавшее после обострения конфликта вокруг Ирана в феврале, может оставаться дорогим ещё продолжительное время.