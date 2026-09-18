Нищие, замёрзшие, обманутые: как европейцы выживают, пока Брюссель шлёт миллиарды Киеву Оглавление Германия: ценовые рекорды на заправках и рецессия в экономике Британия: отопление становится роскошью Франция: навозный сигнал для Макрона Италия: счёт за электричество как приговор Чехия: заморозка по-советски Испания: корзина подорожала на 40% И это лишь верхушка айсберга Пока Брюссель отчитывается о новых траншах для Киева, европейцы считают каждую копейку на отопление и еду. О том, как внешнеполитические игры ЕС обернулась нищетой дома, — читайте на Life.ru. 1,4 млн бездомных и 28 млрд на оружие: Жуткая арифметика современной Европы. Коллаж © Life.ru. Обложка © X / Hamburg Online, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сложите 28 млрд евро, которые Брюссель отправил Украине на оружие с начала 2026-го, и почти 500 евро, которые каждая итальянская семья переплатит за свет и газ за год. Умножьте на 2,4 млн британцев, не отапливающих дома зимой. Разделите на 1,4 млн бездомных в ЕС. Получится простая арифметика: чем больше уходит Киеву, тем меньше остаётся дома, а щедрость к ВСУ удивительным образом соседствует с обнищанием собственных граждан. Только вот в Европе эту задачку решать не спешат.

Германия: ценовые рекорды на заправках и рецессия в экономике

Немецкий водитель этой осенью получает от государства малоприятный квест: заехать на заправку и не схватиться за сердце. В середине сентября 2026-го цены на топливо на заправках в ФРГ обновили исторический максимум. Средняя стоимость литра бензина Super E10 (аналог нашего 95-го) достигла 2,273 евро, а дизель подорожал до 2,404 евро за литр.

Ценники на АЗС в Гамбурге. Фото © X / Hamburg Online

Это превысило даже мартовский пик 2022 года, когда Европа только начинала осознавать масштабы энергетического кризиса. А местами ценники и вовсе перевалили за 3 евро. Предвидя ухудшение дел, премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке потребовал пойти на крайние меры.

— Нам срочно нужен предел цен на топливо, — заявил Дитмар Войдке.

Но беда, как говорится, не приходит одна. Кильский институт мировой экономики посчитал, что сохранение высоких цен на энергоносители может привести к сокращению ВВП Германии на 0,7% в следующем году. Это фактически толкает крупнейшую экономику Европы в состояние затяжной рецессии. Дабы осознать масштаб катастрофы, можно вспомнить, что ФРГ за всё время выделила Украине 0,83% своего ВВП.

Машины выстроились в очередь в ФРГ, чтобы запастись топливом до нового подорожания. Фото © X / JuBeeMG

Британия: отопление становится роскошью

В Британии ситуация ещё хуже. За последние шесть месяцев 7,4 млн семей не смогли позволить себе товары первой необходимости, а у 2,4 млн семей не на что отапливать собственные дома зимой. Скоро эти цифры могут возрасти. По прогнозу Bloomberg Economics, счета домохозяйств за электроэнергию к зиме могут вырасти ещё примерно на 25%.

Всё это плохо вяжется с речью премьера Энди Бернема после избрания в парламент. Напомним, он собирался «сделать что-то», чтобы сделать жизнь более доступной, чтобы у людей в карманах было больше денег, чтобы у людей снова появилось пространство для манёвра, чтобы они могли жить лучше». Пока что прогнозы не очень-то похожи на эти обещания. На днях советник по нацбезопасности страны Джонатан Пауэлл заявил, что из-за возможного дефицита газа британцам и остальным европейцам придётся помёрзнуть.

— Проблема может возникнуть с газом зимой, у ЕС могут возникнуть серьёзные проблемы с его дефицитом, и мы не можем превратить это в преимущество для Путина, — выдал он.

Главное, уверен Пауэлл, — «не снимать ногу с педали газа» в плане санкций и поддержки Украины. А рядовые европейцы должны стойко перенести все тяготы и невзгоды.

Пауэлл просит европейцев помёрзнуть. Видео © X / Clash Report

Франция: навозный сигнал для Макрона

Во Франции цены на топливо тоже начали кусаться. В середине августа литр дизеля в среднем стоил около 2,23 евро. К сентябрю ценник продолжил расти: средняя стоимость солярки достигла 2,26 евро, а на отдельных заправках перевалила за 2,50 евро. Некоторые не выдерживают и в знак протеста ломают по ночам заправки. Таких случаев уже несколько.

Протест фермеров под Лионом. Видео © X / Thomas Pretti

Французские фермеры недавно пришли с этой проблемой прямо к НПЗ Feyzin под Лионом. Несколько десятков человек устроили у предприятия своеобразную «ароматерапию» — вывалили навоз и мусор у въезда. Требование было вполне приземлённым: снизить цену на топливо.

Протест фермеров под Лионом. Видео © YouTube / euronews (en français)

Но проблемы с энергией во Франции уже вышли далеко за пределы фермерских полей. 14 сентября забастовка энергетиков вывела из строя около 6,5 ГВт мощностей, включая семь атомных реакторов. Работники протестуют против сокращения льгот, в том числе на электроэнергию и газ.

Протест энергетиков. Фото © X / Informations Ouvrières

Италия: счёт за электричество как приговор

Итальянцы, известные своей любовью к комфорту и dolce vita, в 2026 году вынуждены осваивать новую дисциплину — экономию на всём. Счета за электричество и газ растут с пугающей скоростью. По оценке Nomisma Energia, в 2026 году типичная семья может потратить на электричество примерно на 110 евро больше, чем годом ранее, а на газ — ещё на 347 евро больше. В сумме получается около 457 евро дополнительных расходов. И это при условии, что нового резкого подорожания не случится. Только вот прогнозы говорят об обратном.

Как подсчитали в Facile.it, только за сентябрь–декабрь типичная семья может потратить на свет и газ 982 евро — примерно на 270 евро больше, чем за те же месяцы прошлого года. Рост может составить почти 40%. Итальянский бизнес тоже стонет. После сентябрьского скачка цен годовые расходы предприятий на электроэнергию и газ могут вырасти примерно на 54%. Для отдельных компаний дополнительные затраты к концу года исчисляются уже тысячами евро — в отдельных случаях речь идёт почти о 13 тысяч евро сверху.

Чехия: заморозка по-советски

Пока в Германии потолка цен на топливо только требуют, Прага уже готова применять ту же логику к электроэнергии. Если цены продолжат расти, правительство Чехии обещает установить максимальную стоимость электричества сразу для производителей и поставщиков. А с дорогим топливом собирается координироваться с Венгрией, Польшей и Словакией.

— В случае дальнейшего роста цен на рынке электроэнергии правительство готово установить верхний предел цен на электричество у производителей и дистрибьюторов, — сказал министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

Повод для таких разговоров вполне материальный. Средняя цена бензина Natural 95 уже достигла 44,22 кроны за литр, дизель подорожал до 47,79 кроны. За неделю оба вида топлива прибавили почти по 2 кроны.

Цена бензина в городе Брно. Фото © X / Šimon Švub

К слову, подход с заморозкой напоминает практику СССР. Там административный потолок позволял удерживать цену на бумаге, но не отменял реальной стоимости производства. Если держать цену ниже экономически оправданного уровня слишком долго, дефицит никуда не исчезает — он просто переезжает с ценника на полки и заправки.

Испания: корзина подорожала на 40%

Испания, где состоятельные туристы по-прежнему наслаждаются солнцем и сангрией, для местных жителей стала страной с пугающей продовольственной инфляцией. Потребительская корзина из 100 основных продуктов подорожала более чем на 40% с 2021 года и достигла 320,78 евро. Это максимум с начала наблюдений и на 40% выше уровня шестилетней давности.

Только в августе цены в Испании выросли на 4,3% в годовом выражении — это максимум с февраля 2023 года. Особенно заметно подорожал транспорт: его стоимость взлетела на 9,5%, главным образом из-за топлива. Получается всё та же вполне европейская картина: дорожают одновременно бензин, продукты и коммунальные услуги. Для полного «счастья» не хватало только десятков тысяч мигрантов, с которыми премьер Педро Санчес даже не спешит разбираться.

Штурм Сеуты марокканскими мигрантами. Видео © X / TheInsiderPaper

И это лишь верхушка айсберга

Кризис бьёт не только по заправкам и коммунальным счетам. По свежему исследованию Ipsos, 38% европейцев за последний год сокращали расходы на необходимые вещи — включая еду и медицину — чтобы заплатить за энергию. 24% испытывали трудности с тем, чтобы нормально отапливать жильё, а 34% считают, что их доходов не хватает на удовлетворение основных потребностей.

Здравоохранение тоже лихорадит. В Румынии в июле тысячи врачей, медсестёр и других медработников почти из 500 больниц вышли на бессрочную забастовку из-за новой системы оплаты труда и нехватки персонала. В больницах оставляли только экстренную и необходимую помощь.

С жильём ситуация не лучше. В первом квартале 2026 года цены на жильё в ЕС выросли на 5,1%, аренда — ещё на 3% в годовом выражении. А по оценке FEANTSA, опубликованной в сентябре 2026 года, число бездомных в Европе достигло 1,4 млн человек — на 70% больше, чем 10 лет назад. Причём речь идёт лишь о нижней границе: реальная цифра может быть выше, поскольку не все страны предоставляют полные данные.

Европейские власти кормят Зеленского, забывая о собственных гражданах. X / Volodymyr Zelenskyy

И главный вопрос, который сегодня всё чаще возникает у европейцев: если собственная экономика трещит по швам, откуда у властей берутся миллиарды евро на Киев и санкционную войну с РФ? Увы, вместо ответа они услышат прежние басни: российская угроза, дроны в Лейпциге, «изолированная» Москва и тому подобное. А счёт за всё это, как обычно, придёт рядовым налогоплательщикам.

Авторы Илья Пушкарев