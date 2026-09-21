Топливо бьёт по карману: Рыбаки заблокировали порт во Франции и требуют фиксированных цен

Французские рыбаки заблокировали порт Канн, протестуя против резкого подорожания топлива и мер властей, которые считают недостаточными. Об этом сообщает телеканал France 3.

Участников акции не устраивает обещанная поддержка в размере 35 евроцентов за литр. Вместо такой компенсации они требуют установить фиксированную стоимость горючего. Кроме того, недовольство вызывает ужесточение действующих норм.

Рыболовы предупредили, что готовы расширять протест, если заявления правительства их не устроят. Подобные акции уже проходили на юге Пятой республики на прошлой неделе. Тогда участники перекрывали несколько портов и одну нефтебазу.

Напомним, французские заправки обновили исторический максимум по дизелю. Литр топлива в среднем стоит уже около 2,41 евро. Замеры на 10:30 20 сентября дали среднюю отметку 2,4097 евро за литр. В расчёт вошли цены более чем на 8,7 тысячи АЗС по всей стране. Рост происходит на фоне серьёзного дефицита поставок. Ключевой причиной называют обстановку вокруг Ормузского пролива, которая нарушила глобальные цепочки поставок энергоресурсов.