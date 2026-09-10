Профсоюз Renault заявил о недовольстве рабочих выпуском оружия на автозаводах

Сотрудники французских заводов Renault выступили против возможного производства вооружений на автомобильных площадках компании. Рабочие заявили, что устраивались собирать машины, а не оружие. Об этом сообщил представитель Всеобщей конфедерации труда в Renault Флоран Гримальди в эфире телеканала LCI.

По его словам, часть сотрудников опасается, что отказ участвовать в военном производстве может привести к увольнениям. Представитель профсоюза также раскритиковал рост государственных расходов на вооружения на фоне потребностей других сфер.

«Мы не радуемся всеобщему движению к войне, мы не радуемся тому, что государства вливают миллиарды евро в производство вооружений, в то время как у нас есть такие статьи расходов, как пожарные, учителя, больницы и многие другие сферы, которые требуют дополнительных средств», — сказал Гримальди.

Он добавил, что многие работники Renault прямо говорили ему о нежелании заниматься выпуском военной продукции. По их словам, при трудоустройстве речь шла о производстве автомобилей.

Гримальди утверждает, что сотрудники при этом сталкиваются с риском потерять работу, если откажутся от новых задач. Других подробностей о возможном переводе предприятий Renault на выпуск вооружений он не привёл.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по промышленному объекту в Белой Церкви Киевской области. Минобороны РФ заявляло, что целью стало предприятие «Боевые птицы Украины», где, по данным ведомства, выпускали и испытывали беспилотники TRX. Российская сторона указывала, что заявленная дальность таких аппаратов достигала 450 км. В Минобороны утверждали, что инфраструктура объекта получила повреждения, которые нарушили производственный цикл предприятия.