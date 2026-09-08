«Боевые птицы Украины» больше не полетят: Завод в Белой Церкви уничтожен

Российские войска нанесли точечный удар по военному производству в городе Белая Церковь Киевской области. Об этом официально заявило Министерство обороны РФ.

Целью операции стал промышленный объект — ООО Боевые птицы Украины (Warbirds of Ukraine). Данное предприятие специализировалось на выпуске беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Согласно данным ведомства, именно на этих мощностях велась разработка и испытания БПЛА модели TRX.

Ключевой характеристикой уничтоженных аппаратов являлась заявленная дальность поражения целей до 450 км, что делало их опасным инструментом в арсенале противника.

Уничтожение данного предприятия является частью стратегии по планомерному лишению ВСУ производственной базы. Вывод из строя подобных площадок критически снижает возможности противника по серийному выпуску современных средств ведения войны. Инфраструктура объекта получила повреждения, делающие невозможным продолжение производственного цикла.

Ранее Life.ru писал, что трёхдневный мораторий на удары по Киеву прекратил действие. Ограничение было связано с поездками в Москву и Киев американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.