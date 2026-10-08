Протесты во Франции в 2026 году: что происходит сейчас, причины, задержания и последние новости Оглавление Что происходит во Франции сейчас Почему начались протесты во Франции Сколько человек задержано и пострадало Протесты в Париже и других городах Как реагируют Макрон и правительство Франции Когда закончатся протесты во Франции Главные события протестов: хронология Частые вопросы о протестах во Франции Почему во Франции протестуют школьники и студенты, сколько людей задержали, что происходит в Париже и как реагируют власти. Главное о протестах на 8 октября 2026 года. Обложка © ТАСС / Abaca Press / Sipa USA

Сотни французских лицеев столкнулись с блокировками и отменой занятий, а число задержаний превысило 6600. Life.ru собрал причины протестов, основные события и реакцию властей.

Во Франции продолжаются массовые протесты школьников, к которым присоединились студенты, преподаватели, родители и профсоюзы. Начавшись с претензий к условиям обучения, выступления переросли в общенациональный кризис: учебные заведения блокируют, на улицах происходят столкновения, а полиция проводит тысячи задержаний. Рассказываем, что известно о протестах во Франции на 8 октября 2026 года, почему они начались и как реагируют власти.

Материал обновлён 8 октября 2026 года.

Что происходит во Франции сейчас

К 8 октября протестное движение не прекратилось. По данным Associated Press, с начала выступлений полиция произвела более 6600 задержаний, причём большинство задержанных — несовершеннолетние. На акциях зафиксированы столкновения с полицией, поджоги, повреждения зданий и тяжёлые травмы участников. При этом не все демонстрации сопровождаются насилием: значительная часть школьников требует конкретных решений проблем образования мирным путём.

Масштаб протестов меняется день ото дня. По данным министерства образования Франции, 6 октября работа была нарушена в 891 из примерно 3700 лицеев страны. Уже 7 октября сообщалось примерно о 460 затронутых учебных заведениях. Поэтому цифру «почти 900» нельзя трактовать как число закрытых лицеев именно 8 октября.

Во время общенациональной акции 6 октября, по данным Associated Press, на улицы вышли более 266 тысяч человек, в том числе около 56 тысяч — в Париже. Число участников зависит от методики подсчёта и даты; речь не идёт о постоянном количестве протестующих.

Французские власти сообщают о нападениях на сотрудников полиции и о том, что повреждены более 100 школ.

Почему начались протесты во Франции

Поводом для первых блокировок стали проблемы школьного образования. Одним из очагов движения был лицей в Кретее, пригороде Парижа, где учащиеся пожаловались на нехватку преподавателей. Во второй половине сентября требования начали распространяться на другие учебные заведения.

Школьники и их сторонники говорят о переполненных классах, недостатке учителей и вспомогательного персонала, изношенных зданиях и неравных условиях обучения. Отдельное недовольство вызывает Parcoursup — французская цифровая платформа, через которую выпускники подают заявки на поступление в высшие учебные заведения. К образовательной повестке добавились требования расследовать действия полиции.

Причины протестов шире одного инцидента. Для части молодых французов ситуация в школах стала символом социального неравенства и тревоги за будущее. Но утверждения о том, что главная причина нынешних выступлений — миграция, не подтверждаются списком основных требований участников. Такие политические оценки следует отделять от документированных причин протестов.

О том, что школьники рассказывают о состоянии лицеев, — в отдельном материале Life.ru.

Фото © ТАСС / Zuma

Сколько человек задержано и пострадало

По состоянию на 8 октября Associated Press сообщает более чем о 6600 задержаниях с начала выступлений. Это совокупное число за несколько недель, а не число арестов за одни сутки; задержание также не означает признания человека виновным.

На фоне жёстких столкновений появились сообщения о тяжёлых травмах подростков. В городе Ланс 5 октября 15-летний подросток лишился кисти после взрыва полицейского спецсредства, обстоятельства инцидента расследуются. AP также рассказывает о травмах других несовершеннолетних и критике полицейской тактики. Французские власти, со своей стороны, сообщают о нападениях на сотрудников полиции и повреждениях школ.

Протесты в Париже и других городах

В Париже демонстрации сопровождались столкновениями, в том числе в районе площади Нации. Протесты и блокировки учебных заведений происходили также в Лионе, Марселе, Тулузе, Нанте, Страсбурге, Лилле и других городах. География и интенсивность акций меняются; сообщение об инциденте в конкретном городе не означает, что весь город охвачен беспорядками.

Как реагируют Макрон и правительство Франции

На фоне роста протестов президент Эмманюэль Макрон провёл совещание с министрами, а правительство пообещало обсуждать требования учащихся. Премьер-министр Себастьен Лекорню говорил о необходимости диалога и улучшения условий в школах. Власти обсуждают состояние школьной инфраструктуры и изменения в процедуре Parcoursup.

Глава МВД Лоран Нуньес защищал действия полиции в ситуациях насилия, однако вопросы применения спецсредств и обращения с задержанными вызвали острые споры. По сообщению AP от 8 октября, использование некоторых видов гранат против учащихся приостановлено. Обстоятельства отдельных травм стали предметом проверок и расследований.

Обстоятельства отдельных травм стали предметом проверок — в том числе после случая, когда полиция применила спецсредство возле журналиста.

Фото © ТАСС / Aurelien Morissard / АР

Когда закончатся протесты во Франции

Точной даты окончания протестов нет. Их продолжительность будет зависеть от переговоров правительства с представителями школьников, преподавателей и профсоюзов, а также от того, последуют ли за обещаниями конкретные изменения. Даже снижение числа заблокированных лицеев в отдельный день не означает завершения движения.

Главные события протестов: хронология

• Вторая половина сентября — первые масштабные школьные блокировки в Кретее; требования решить проблему нехватки персонала.

• 1–3 октября — протесты охватывают сотни лицеев, а совокупное число задержаний превышает пять тысяч.

• 5 октября — тяжёлая травма 15-летнего подростка в Лансе, начато разбирательство.

• 6 октября — общенациональные акции: более 266 тыс. участников по оценке AP; работа 891 лицея нарушена.

• 7 октября — сообщения о продолжающихся акциях и примерно 460 затронутых школах; власти защищают тактику полиции и обсуждают реформы.

• 8 октября — AP сообщает о более чем 6600 задержаниях за весь период протестов и публикует данные о травмах подростков.

Фото © ТАСС / Abaca Press / Sipa USA

Частые вопросы о протестах во Франции

Почему во Франции протестуют школьники?

Они требуют больше учителей, безопасных и отремонтированных школ, снижения перегрузки и более равных возможностей для получения образования.

Что происходит во Франции сегодня, 8 октября?

Протестное движение продолжается; точные показатели затронутых школ и участников различаются по дням. На 8 октября подтверждено свыше 6600 задержаний с начала выступлений.

Сколько задержанных во Франции?

По данным Associated Press от 8 октября — более 6600 задержаний за период протестов, преимущественно несовершеннолетних.

Идут ли протесты в Париже?

Да. Одна из крупнейших акций прошла 6 октября: в Париже, по данным AP, участвовали около 56 тысяч человек.

Протесты связаны с миграцией?

Основные опубликованные требования протестующих связаны с системой образования. Объяснения происходящего миграцией высказывались отдельными политиками, но это не главный заявленный мотив школьного движения.

Авторы Александра Новоселова