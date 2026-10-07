Плесень, холод и падающие потолки: Школьники Франции рассказали, что вывело их на улицы

Французские школьники рассказали о проблемах в учебных заведениях, которые подтолкнули их к участию в протестах. Своими историями участники акций поделились с RT.

Один из учащихся призвал власти страны направлять больше денег на нужды молодёжи вместо дорогостоящих проектов, в том числе строительства ядерных авианосцев. По его словам, в его частном лицее два года не работали водонагреватели, из-за чего летом в помещениях было слишком жарко, а зимой — холодно.

Школьник отметил, что в государственных учебных заведениях ситуация может быть ещё сложнее. В некоторых лицеях, по его словам, на стенах появилась плесень, а также не хватает преподавателей.

Другая участница протестов назвала условия обучения «катастрофическими». Она рассказала, что в её лицее обрушиваются потолки, а туалеты остаются неисправными с начала учебного года.

Ранее Life.ru сообщал, что президент Эмманюэль Макрон созвал экстренное совещание на фоне массовых протестов школьников во Франции. Поводом стали масштабные акции учащихся, которые жаловались на состояние лицеев, нехватку преподавателей и проблемы с инфраструктурой. В некоторых учебных заведениях занятия были частично или полностью приостановлены. На фоне протестов французские власти начали обсуждать меры, которые должны снизить напряжённость в образовательной сфере.