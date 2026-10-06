Макрон созывает экстренное совещание из-за протестов школьников во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон созывает экстренное совещание с участием нескольких министров на фоне продолжающихся протестов школьников. О подготовке встречи сообщает BFMTV.

Массовые выступления начались в сентябре в парижском регионе, а затем распространились по всей стране. Учащиеся требуют улучшить состояние школ, решить проблему нехватки преподавателей и сократить перегруженность классов.

К 6 октября число задержаний с начала протестов превысило 6100 человек, большинство из них — несовершеннолетние. Сотни учащихся, сотрудников школ и полицейских получили травмы.

Акции сопровождаются блокировками лицеев и столкновениями с правоохранителями. Только накануне занятия были нарушены почти в 590 учебных заведениях, а ранее власти временно закрывали сотни школ из-за угроз безопасности.

Правительство уже подготовило план из пяти направлений для ответа на требования учащихся. Власти обещали заняться нехваткой занятий, состоянием школьных зданий, организацией учебного дня и прозрачностью системы поступления Parcoursup.