Макрон созывает экстренное совещание из-за протестов школьников во Франции
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Президент Франции Эмманюэль Макрон созывает экстренное совещание с участием нескольких министров на фоне продолжающихся протестов школьников. О подготовке встречи сообщает BFMTV.
Массовые выступления начались в сентябре в парижском регионе, а затем распространились по всей стране. Учащиеся требуют улучшить состояние школ, решить проблему нехватки преподавателей и сократить перегруженность классов.
К 6 октября число задержаний с начала протестов превысило 6100 человек, большинство из них — несовершеннолетние. Сотни учащихся, сотрудников школ и полицейских получили травмы.
Акции сопровождаются блокировками лицеев и столкновениями с правоохранителями. Только накануне занятия были нарушены почти в 590 учебных заведениях, а ранее власти временно закрывали сотни школ из-за угроз безопасности.
Правительство уже подготовило план из пяти направлений для ответа на требования учащихся. Власти обещали заняться нехваткой занятий, состоянием школьных зданий, организацией учебного дня и прозрачностью системы поступления Parcoursup.
Ранее Life.ru писал, что во Франции число задержаний на школьных протестах превысило пять тысяч. Только 2 октября полиция задержала 1747 человек, а протесты и блокировки затронули 735 учебных заведений. Накануне Life.ru также сообщал о бросках коктейлей Молотова во время школьных протестов. Ещё раньше во Франции уже созывали межведомственный кризисный штаб из-за беспорядков в лицеях.
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