Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 октября, 20:58

Макрон созывает экстренное совещание из-за протестов школьников во Франции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Spech

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Spech

Президент Франции Эмманюэль Макрон созывает экстренное совещание с участием нескольких министров на фоне продолжающихся протестов школьников. О подготовке встречи сообщает BFMTV.

Массовые выступления начались в сентябре в парижском регионе, а затем распространились по всей стране. Учащиеся требуют улучшить состояние школ, решить проблему нехватки преподавателей и сократить перегруженность классов.

К 6 октября число задержаний с начала протестов превысило 6100 человек, большинство из них — несовершеннолетние. Сотни учащихся, сотрудников школ и полицейских получили травмы.

Акции сопровождаются блокировками лицеев и столкновениями с правоохранителями. Только накануне занятия были нарушены почти в 590 учебных заведениях, а ранее власти временно закрывали сотни школ из-за угроз безопасности.

Правительство уже подготовило план из пяти направлений для ответа на требования учащихся. Власти обещали заняться нехваткой занятий, состоянием школьных зданий, организацией учебного дня и прозрачностью системы поступления Parcoursup.

Макрон, мы не хотим войны! В Париже прошёл митинг против помощи Киеву и «за Фрексит!»
Макрон, мы не хотим войны! В Париже прошёл митинг против помощи Киеву и «за Фрексит!»

Ранее Life.ru писал, что во Франции число задержаний на школьных протестах превысило пять тысяч. Только 2 октября полиция задержала 1747 человек, а протесты и блокировки затронули 735 учебных заведений. Накануне Life.ru также сообщал о бросках коктейлей Молотова во время школьных протестов. Ещё раньше во Франции уже созывали межведомственный кризисный штаб из-за беспорядков в лицеях.

Больше новостей о политике Франции и ситуации в Европе — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar