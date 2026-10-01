Сотни задержанных и горящие лицеи: Во Франции экстренно собрали министров из-за протестов школьников

Протесты школьников во Франции переросли в кризис федерального уровня после массовых блокировок учебных заведений и столкновений. Премьер Себастьен Лекорню распорядился срочно собрать межведомственный штаб, сообщает телеканал BFMTV.

Встреча с участием ключевых министров была назначена на 13:00 по местному времени 1 октября. К обсуждению ситуации подключились министр внутренних дел Лоран Нуньес, глава Минюста Жеральд Дарманен и министр высшего образования Филипп Батист.

По данным властей, с начала протестов пострадали 119 учащихся и сотрудников системы образования, ещё 83 полицейских и жандарма получили травмы. В четверг беспорядки продолжились сразу в нескольких городах. Особенно напряжённой остаётся обстановка в Париже и пригородах.

Напомним, учащиеся во Франции требуют решить проблемы нехватки учителей, переполненных классов и плохого состояния школ. Также недовольство вызывают перегруженное расписание и стресс из-за системы Parcoursup, с помощью которой выпускники поступают в вузы. Ранее в Нанте (запад Франции) пожар вспыхнул в лицее имени Нельсона Манделы прямо во время протеста старшеклассников. Толпу перед зданием полиция разогнала слезоточивым газом, после чего за тушение взялись пожарные.