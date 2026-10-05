Париж в огне: Школьные протесты становятся всё яростнее — в полицию летят коктейли Молотова

Во Франции на фоне протестов старшеклассников зафиксировали броски коктейлей Молотова. О таких эпизодах сообщили власти департамента Мерт и Мозель на северо-востоке страны.

Во Франции на школьных протестах начали бросать коктейли Молотова. Видео © X / TRobinsonNewEra

По данным префектуры, около тысячи учащихся вышли к нескольким учебным заведениям. Правоохранители сообщили о поджогах городского имущества, использовании пиротехники и бросках бутылок с зажигательной смесью. Для обеспечения порядка в регионе задействовали более ста полицейских.

Беспорядки продолжаются и в других частях страны. В понедельник акции и нарушения работы затронули 413 лицеев. При этом 40% из них ранее не участвовали в протестах, что власти считают признаком расширения движения.

В Лансе тяжёлую травму получил 15-летний подросток. По данным местных властей, он поднял полицейскую гранату, после чего она взорвалась у него в руке. Юношу госпитализировали, его жизни ничего не угрожает, а обстоятельства применения спецсредства проверяет Генеральная инспекция национальной полиции.

Протесты старшеклассников начались из-за нехватки преподавателей, переполненных классов и состояния школьной инфраструктуры. Часть акций проходит мирно, однако в ряде городов они сопровождаются поджогами, повреждением имущества и столкновениями с полицией.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Париже протестующие в масках подожгли дверь лицея, в котором находились ученики. К зданию пришли около десяти молодых людей с закрытыми лицами, после чего у входа начался пожар. В тот же день акции и перебои в работе затронули сотни французских лицеев.