В Париже протестующие в масках подожгли дверь лицея, в котором были ученики

Группа молодых людей в масках подожгла вход в профессиональный лицей Nicolas-Louis-Vauquelin в XIII округе Парижа. Инцидент произошёл утром 5 октября на фоне продолжающихся во Франции протестов старшеклассников.

В Париже неизвестные в масках подожгли дверь лицея во время протестов. Видео © X / JackGreen320817

По словам директора учебного заведения Кароль Зербиб, к зданию рано утром подошли около десяти человек в чёрной одежде и с закрытыми лицами. Вскоре у входной двери начался пожар.

Одновременно напряжённая обстановка сохраняется и в других пригородах Парижа. Ранее столкновения произошли у лицея Évariste-Galois в Сартрувиле: там сообщалось о применении полицией слезоточивого газа. Школьные протесты продолжаются во Франции с конца сентября. По данным Министерства образования страны, только 5 октября акции или перебои в работе затронули 413 лицеев.

Ранее Life.ru сообщал, что во Франции на фоне протестов старшеклассников подожгли или разгромили 24 учебных заведения. Министр образования Эдуар Жеффре также сообщал о десятках пострадавших сотрудников системы образования. За несколько дней акции переросли из блокировок лицеев в столкновения с полицией и массовые повреждения школьной инфраструктуры.