Во Франции старшеклассники подожгли и разгромили 24 учебных заведения
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Во Франции на фоне протестов старшеклассников подожгли или разгромили 24 учебных заведения. Об этом сообщает Turkiye Today со ссылкой на министра национального образования Эдуара Жеффре.
Во Франции старшеклааснники устроили погромы. Видео © Х/ KRONIKInsights
По его словам, с начала выступлений пострадали 78 сотрудников системы образования. Жеффре назвал происходящее беспрецедентным. В пятницу, 2 октября, занятия приостановили от 400 до 500 лицеев. Уроки отменяются полностью или частично, поскольку необходимые условия безопасности пока не обеспечены. Власти рассчитывают постепенно возобновлять обучение.
Ранее сообщалось, что более 400 учебных заведений во Франции не возобновят очные занятия в понедельник, 5 октября, на фоне продолжающихся протестов старшеклассников. Манифестации продолжаются уже несколько недель. Учащиеся выступают против нехватки преподавателей и финансирования, перегруженного расписания и других проблем системы образования. Число задержанных превысило пять тысяч.
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