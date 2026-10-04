Во Франции старшеклассники подожгли и разгромили 24 учебных заведения

Во Франции на фоне протестов старшеклассников подожгли или разгромили 24 учебных заведения. Об этом сообщает Turkiye Today со ссылкой на министра национального образования Эдуара Жеффре.

Во Франции старшеклааснники устроили погромы. Видео © Х/ KRONIKInsights

По его словам, с начала выступлений пострадали 78 сотрудников системы образования. Жеффре назвал происходящее беспрецедентным. В пятницу, 2 октября, занятия приостановили от 400 до 500 лицеев. Уроки отменяются полностью или частично, поскольку необходимые условия безопасности пока не обеспечены. Власти рассчитывают постепенно возобновлять обучение.