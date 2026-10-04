Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 октября, 15:21

Более 400 школ во Франции останутся закрыты 5 октября из-за протестов

Обложка © ТАСС / ЕРА / HORCAJUELO GUILLAUME

Обложка © ТАСС / ЕРА / HORCAJUELO GUILLAUME

Более 400 учебных заведений во Франции не возобновят очные занятия в понедельник, 5 октября, на фоне продолжающихся протестов старшеклассников. Об этом сообщает телеканал TF1.

Особенно сильно ограничения затронут столичный регион Иль-де-Франс. Там закрытыми останутся 168 школ — около 40% от общего числа учебных заведений, которые не вернутся к обычному режиму.

Протесты французских старшеклассников продолжаются уже несколько недель. Учащиеся выступают против нехватки преподавателей и финансирования, перегруженного расписания и других проблем системы образования.

На фоне акций в разных городах происходили столкновения и беспорядки. Власти закрывали учебные заведения из соображений безопасности и переводили школьников на дистанционное обучение.

Зумеры на протестах сожгли лицей им. Франсуа Рабле во французском Меце
Зумеры на протестах сожгли лицей им. Франсуа Рабле во французском Меце

Ранее Life.ru сообщал, что число задержанных во время школьных протестов во Франции превысило пять тысяч. К 2 октября блокировки затронули 735 учебных заведений, а власти фиксировали нападения и повреждения школьной инфраструктуры.

Больше новостей о школах, учениках и системе обучения — в разделе «Образование» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Франция
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar