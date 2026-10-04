Более 400 школ во Франции останутся закрыты 5 октября из-за протестов
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Более 400 учебных заведений во Франции не возобновят очные занятия в понедельник, 5 октября, на фоне продолжающихся протестов старшеклассников. Об этом сообщает телеканал TF1.
Особенно сильно ограничения затронут столичный регион Иль-де-Франс. Там закрытыми останутся 168 школ — около 40% от общего числа учебных заведений, которые не вернутся к обычному режиму.
Протесты французских старшеклассников продолжаются уже несколько недель. Учащиеся выступают против нехватки преподавателей и финансирования, перегруженного расписания и других проблем системы образования.
На фоне акций в разных городах происходили столкновения и беспорядки. Власти закрывали учебные заведения из соображений безопасности и переводили школьников на дистанционное обучение.
Ранее Life.ru сообщал, что число задержанных во время школьных протестов во Франции превысило пять тысяч. К 2 октября блокировки затронули 735 учебных заведений, а власти фиксировали нападения и повреждения школьной инфраструктуры.
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