Зумеры на протестах сожгли лицей им. Франсуа Рабле во французском Меце

Во французском Меце ночной пожар уничтожил навес, санитарный блок и не менее двух автомобилей в колледже имени Франсуа Рабле. О последствиях происшествия сообщает TF1 Info со ссылкой на городских пожарных.

Огонь вспыхнул 2 октября около 22:30. По предварительным данным, сначала загорелась машина под навесом, после чего пламя перекинулось на часть здания. Пожар потушили до полуночи, главный корпус не пострадал. Обошлось без раненых и эвакуации.

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Очевидцы видели нескольких человек, покидавших территорию колледжа незадолго до возгорания. Прокуратура начала расследование и считает основной версию о вмешательстве посторонних. Подозреваемых пока не установили, а связь пожара с протестами лицеистов не подтверждена.

Мэр Меца Франсуа Гросдидье предупредил, что уничтожение единственного санитарного блока может надолго парализовать работу колледжа. Он призвал полицию найти виновных, а суд — жёстко их наказать.

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