Толпа зумеров избила сотрудницу лицея во время школьных протестов во Франции

Сотрудницу лицея Шарля Бодлера в Анси окружила и избила толпа разъярённых зумеров во время протестов. Нападение сняли очевидцы, после чего ролик разошёлся по соцсетям и телеграм-каналам.

Видео © Telegram/Stefan Magnet, Masum Hossain, TikTok/drysne, traindevie.91

На записи женщина оказывается в плотном кольце. Её толкают и бьют, пока она пытается отбиваться. Причём все стоящие рядом продолжают снимать происходящее на телефон.

Французские публикации называют пострадавшую surveillante — это сотрудница лицея, отвечающая за порядок и присмотр за учащимися, а не преподавательница. Авторы разошедшихся постов утверждают, что она вмешалась, пытаясь остановить погром школы.

Инцидент произошёл 1 октября возле лицея в районе Кран-Жеврье. Местное издание Le Dauphiné пишет, что вход в здание перекрыли около 50 мирно настроенных учащихся, однако затем поблизости собралась почти сотня молодых людей в чёрной одежде и масках.

Начались столкновения с полицией: в силовиков летели камни и пиротехника, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Пожарным пришлось тушить несколько возгораний. При этом пока не установлено, были ли напавшие на сотрудницу учениками лицея или примкнувшими к протесту провокаторами.

Волнения, зародившиеся в парижском регионе, быстро охватили всю страну. Старшеклассники требуют нанять больше учителей, разгрузить переполненные классы, отремонтировать ветхие здания и увеличить финансирование образования. Французское МВД сообщило, что только 1 октября силовики задержали 1949 человек, преимущественно подростков. Ранения получили 305 полицейских и жандармов. С начала беспорядков также пострадали 65 работников системы образования, среди которых 40 директоров учебных заведений.