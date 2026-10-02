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Регион
Опубликовано 2 октября, 18:07

Толпа зумеров избила сотрудницу лицея во время школьных протестов во Франции

Сотрудницу лицея Шарля Бодлера в Анси окружила и избила толпа разъярённых зумеров во время протестов. Нападение сняли очевидцы, после чего ролик разошёлся по соцсетям и телеграм-каналам.

Видео © Telegram/Stefan Magnet, Masum Hossain, TikTok/drysne, traindevie.91

На записи женщина оказывается в плотном кольце. Её толкают и бьют, пока она пытается отбиваться. Причём все стоящие рядом продолжают снимать происходящее на телефон.

Французские публикации называют пострадавшую surveillante — это сотрудница лицея, отвечающая за порядок и присмотр за учащимися, а не преподавательница. Авторы разошедшихся постов утверждают, что она вмешалась, пытаясь остановить погром школы.

Инцидент произошёл 1 октября возле лицея в районе Кран-Жеврье. Местное издание Le Dauphiné пишет, что вход в здание перекрыли около 50 мирно настроенных учащихся, однако затем поблизости собралась почти сотня молодых людей в чёрной одежде и масках.

Начались столкновения с полицией: в силовиков летели камни и пиротехника, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Пожарным пришлось тушить несколько возгораний. При этом пока не установлено, были ли напавшие на сотрудницу учениками лицея или примкнувшими к протесту провокаторами.

Волнения, зародившиеся в парижском регионе, быстро охватили всю страну. Старшеклассники требуют нанять больше учителей, разгрузить переполненные классы, отремонтировать ветхие здания и увеличить финансирование образования. Французское МВД сообщило, что только 1 октября силовики задержали 1949 человек, преимущественно подростков. Ранения получили 305 полицейских и жандармов. С начала беспорядков также пострадали 65 работников системы образования, среди которых 40 директоров учебных заведений.

Лицей имени Манделы загорелся во Франции во время школьного бунта
Лицей имени Манделы загорелся во Франции во время школьного бунта

Ранее Life.ru писал, что французского премьера вынудили экстренно собрать межведомственный штаб из-за школьных беспорядков. Власти признали, что локальные блокировки переросли в городское насилие. Уже 2 октября во Франции закрыли около 400 лицеев, а их учеников перевели на дистанционное обучение.

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Обложка © Telegram/Stefan Magnet

Николь Вербер
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