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Опубликовано 3 октября, 18:49

Макрон, мы не хотим войны! В Париже прошёл митинг против помощи Киеву и «за Фрексит!»

В Париже прошла акция против помощи Украине и за выход Франции из ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Spech

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Spech

Несколько сотен человек собрались в субботу на площади Пале-Рояль в Париже. Участники выступили против военной и финансовой поддержки Украины и потребовали выхода Франции из Евросоюза и НАТО.

Акцию организовал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, который баллотируется в президенты Франции. На плакатах были лозунги «Макрон, убирайся!» и «за Фрексит!».

Филиппо заявил, что власти должны прекратить финансирование и вооружение Украины. По его словам, выделяемые Киеву средства лучше направить на снижение налогов на бензин во Франции. Политик также связал поддержку Украины с ростом финансовых трудностей жителей страны. Участники периодически скандировали: «Макрон, мы не хотим войны!».

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Полина Никифорова
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