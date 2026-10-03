Несколько сотен человек собрались в субботу на площади Пале-Рояль в Париже. Участники выступили против военной и финансовой поддержки Украины и потребовали выхода Франции из Евросоюза и НАТО.

Акцию организовал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, который баллотируется в президенты Франции. На плакатах были лозунги «Макрон, убирайся!» и «за Фрексит!».

Филиппо заявил, что власти должны прекратить финансирование и вооружение Украины. По его словам, выделяемые Киеву средства лучше направить на снижение налогов на бензин во Франции. Политик также связал поддержку Украины с ростом финансовых трудностей жителей страны. Участники периодически скандировали: «Макрон, мы не хотим войны!».

Ранее Life.ru писал, что в Киеве сторонники задержанного военного ВСУ вышли на Майдан с требованием мира. Нынешний выход оказался заметнее предыдущего. 10 сентября на призыв бывшего одесского журналиста и правозащитника откликнулись лишь несколько человек, тогда как теперь участников пришло больше.