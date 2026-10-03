Киевляне вышли на Майдан с требованием мира

В Киеве на площади Независимости начался новый митинг сторонников украинского военного Александра Тодорова, выступающего за скорейшее заключение мира и против политики Владимира Зеленского. Об акции сообщает украинское издание «Страна.ua».

Митинг на Украине, инициированный сторонниками украинского военного Александра Тодорова. Видео © TikTok/ daro.vibe

Нынешний выход оказался заметнее предыдущего. 10 сентября на призыв бывшего одесского журналиста и правозащитника откликнулись лишь несколько человек, тогда как теперь участников пришло больше. Среди озвученных требований — борьба с коррупцией, недовольство ситуацией в стране и армии, а также скорейшее прекращение конфликта.

Митинг на Украине, инициированный сторонниками украинского военного Александра Тодорова. Фото © Telegram / «Страна.ua»

К протестной активности Тодоров начал призывать ещё в начале сентября. Он резко критиковал украинские власти и предлагал гражданам выходить на улицы, чтобы открыто заявлять о своих претензиях. Позднее его сторонники решили продолжить эту линию.

Сам инициатор на площади не появился. Напомним, после первой попытки провести подобный сбор в сентябре Тодорова отправили под стражу. Суд разрешил внести за него залог в размере 175 тысяч гривен, необходимую сумму уже собрали, однако освобождение пока не состоялось. При этом сам украинец допускал, что после публичных призывов его могут «запаковать», а позднее назначил новую дату акции на 3 октября. По словам родственников Тодорова, задержание инициировали по делу о самовольном оставлении части. Однако прежде солдат говорил, что после 11 месяцев службы ушёл в отпуск по ранению.