Боец ВСУ собирает украинцев на «майдан» 3 октября против «зелёной» власти

Военнослужащий ВСУ Александр Тодоров призвал украинцев 3 октября выйти на акции протеста с требованием отставки Владимира Зеленского и его команды. Обращение прозвучало в эфире YouTube-канала MayiakUA.

Тодоров предложил желающим собраться в Киеве на Майдане либо выйти к администрациям своих городов. Он также призвал поддержать акции украинцев, находящихся за границей. Среди стран, где, по его словам, возможны выступления, военный назвал Германию, Чехию, США, Бельгию и Перу.

«Я прошу вас выйти за своё будущее, против этой зелёной власти, у которой стоит задача уничтожить собственный народ, но при этом добиться преференций для себя», — сказал Тодоров.

Военнослужащий уже выступал с похожим призывом в начале сентября. Тогда он предлагал украинцам прийти 10 сентября к офису Зеленского и объяснял свою позицию в том числе проблемами, с которыми, по его словам, столкнулся после ранения и обращения за медицинской помощью. 19 сентября бывший депутат Верховной рады Артём Дмитрук сообщил о задержании Тодорова Службой безопасности Украины.