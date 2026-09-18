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Опубликовано 18 сентября, 09:41

«Зеленский поедет за границу и там останется»: Названы сроки нового майдана на Украине

Экс-нардеп Олейник спрогнозировал новый майдан на Украине этой зимой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Новый майдан на Украине может вспыхнуть грядущей зимой из-за острейших бытовых проблем, с которыми столкнутся жители страны, полагает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он спрогнозировал массовые протесты на фоне отсутствия отопления и дефицита продовольствия.

По оценке политика, люди начнут замерзать в квартирах, а перебои с поставками еды выведут жителей Киева на улицы с требованиями к власти. Однако правительство окажется неспособно решить накопившиеся проблемы, что приведёт к открытому конфликту населения с руководством страны.

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В такой ситуации народ потребует отставки власти. Владимир Зеленский окончательно зайдёт в политический тупик. Против него могут выступить люди из ближайшего окружения, которые подозреваются в масштабных коррупционных схемах.

«Велика вероятность, что Зеленский поедет в очередную заграничную командировку и там останется», — отметил экс-нардеп в беседе с NEWS.ru.

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Однако Владимир Зеленский рискует остаться без убежища на Западе при бегстве с Украины. Европа пока продолжает связывать собственную безопасность с сохранением поддержки Киева.

Решения мировых лидеров, дипломатия и геополитика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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