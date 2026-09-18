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Опубликовано 18 сентября, 09:22

«Нанести моральный ущерб»: Почему Армия России разносит имущество Зеленского

Полковник Матвийчук счёл предупреждением удары по связанным с Зеленским объектам

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Удары по объектам, связанным с Владимиром Зеленским и его супругой Еленой, могут быть предупреждением киевскому руководству, полагает полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его мнению, российские операторы беспилотников сознательно выбирают такие цели.

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«Думаю, что это целенаправленные трюки наших дроноводов, которые нацелены на то, чтобы нанести моральный ущерб конкретно Зеленскому, который кричит, что никакого ущерба Украина в результате наших ударов не несёт и чуть ли не завтра одержит «перемогу», — заявил военный эксперт в беседе с сайтом MK.ru.

Он обвинил «Квартал 95» в пропаганде человеконенавистнической идеологии, а супругов Зеленских — в присвоении денег народа и вывозе их с Украины. Другую задачу специалист связал с ударами по транспортной инфраструктуре. Логистические маршруты критически важными для доставки боеприпасов ВСУ.

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Напомним, ранее Елена Зеленская сообщила, что в Киеве сгорел склад её фонда. Представители «Квартала 95» также заявили об уничтожении склада после атаки беспилотников.

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Борис Эльфанд
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