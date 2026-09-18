Удары по объектам, связанным с Владимиром Зеленским и его супругой Еленой, могут быть предупреждением киевскому руководству, полагает полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его мнению, российские операторы беспилотников сознательно выбирают такие цели.

«Думаю, что это целенаправленные трюки наших дроноводов, которые нацелены на то, чтобы нанести моральный ущерб конкретно Зеленскому, который кричит, что никакого ущерба Украина в результате наших ударов не несёт и чуть ли не завтра одержит «перемогу», — заявил военный эксперт в беседе с сайтом MK.ru.

Он обвинил «Квартал 95» в пропаганде человеконенавистнической идеологии, а супругов Зеленских — в присвоении денег народа и вывозе их с Украины. Другую задачу специалист связал с ударами по транспортной инфраструктуре. Логистические маршруты критически важными для доставки боеприпасов ВСУ.

Напомним, ранее Елена Зеленская сообщила, что в Киеве сгорел склад её фонда. Представители «Квартала 95» также заявили об уничтожении склада после атаки беспилотников.