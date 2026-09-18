Продолжение мобилизации и боевых действий может обернуться для Украины демографической катастрофой. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Демографическая ситуация на территории Украины критическая. И вряд ли украинский народ сможет, наверное, восстановиться от таких потерь», — сказал он.

По оценке Алаудинова, положение будет усугубляться, если украинские власти продолжат мобилизацию такими же темпами. Он подчеркнул, что украинское руководство не переживает о гибели своих солдат, продолжая бросать их на вреную гибель под российские удары.

Ранее в Италии обвинили Зеленского в преследовании сторонников мира. По мнению журналиста Томаса Фази, действующие украинские власти заинтересованы в продолжении боевых действий любой ценой.

Тем временем число украинских беженцев, уехавших за рубеж и не вернувшихся домой, превысило 5,7 миллиона человек с 2022 года. Такую цифру привёл уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, сославшись на данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.