Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 сентября, 07:31

«До последнего украинца»: Алаудинов обвинил хунту Зеленского в демографическом кризисе на Украине

Генерал Алаудинов назвал демографическую ситуацию на Украине критической

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Продолжение мобилизации и боевых действий может обернуться для Украины демографической катастрофой. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Демографическая ситуация на территории Украины критическая. И вряд ли украинский народ сможет, наверное, восстановиться от таких потерь», — сказал он.

По оценке Алаудинова, положение будет усугубляться, если украинские власти продолжат мобилизацию такими же темпами. Он подчеркнул, что украинское руководство не переживает о гибели своих солдат, продолжая бросать их на вреную гибель под российские удары.

Ранее в Италии обвинили Зеленского в преследовании сторонников мира. По мнению журналиста Томаса Фази, действующие украинские власти заинтересованы в продолжении боевых действий любой ценой.

«Скоро дело дойдёт до женщин»: Лавров высказался о мобилизации на Украине
«Скоро дело дойдёт до женщин»: Лавров высказался о мобилизации на Украине

Тем временем число украинских беженцев, уехавших за рубеж и не вернувшихся домой, превысило 5,7 миллиона человек с 2022 года. Такую цифру привёл уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, сославшись на данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Официальные сводки и ключевые события в сфере обороны — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Апти Алаудинов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar