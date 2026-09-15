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Опубликовано 15 сентября, 08:36

«Скоро дело дойдёт до женщин»: Лавров высказался о мобилизации на Украине

Лавров заявил о возможной мобилизации женщин на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что насильственная мобилизация на Украине в скором времени может распространиться и на женщин. Об этом министр сказал на посольском круглом столе по украинскому урегулированию.

По словам Лаврова, киевские власти не соблюдают основополагающее право человека на жизнь. В качестве примера он привёл действия так называемых «людоловов», которые, как утверждает министр, занимаются принудительной отправкой граждан на фронт. Речь идёт о задержаниях мужчин на улицах Киева и других украинских городов. Их, по словам главы российского МИД, силой затаскивают в транспорт без вручения повесток и проведения официальной мобилизации.

Отдельно Лавров обратил внимание на возраст тех, кого, как он заявил, отправляют на фронт. По его словам, среди задерживаемых оказываются как молодые, так и уже немолодые мужчины.

«Я не сомневаюсь, что скоро дело и до женщин дойдёт», — заключил он.

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Ранее в СВР РФ заявили, что в Еврокомиссии поддерживают обсуждение возможной мобилизации женщин на Украине и призывают Киев перейти от разговоров к конкретным решениям. В Брюсселе рассматривают призыв женщин как один из вариантов решения проблемы нехватки военнослужащих. Российская разведка утверждает, что глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала подобные обсуждения «шагом в правильном направлении».

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Милена Скрипальщикова
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