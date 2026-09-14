Итальянский журналист Томас Фази обвинил режим Зеленского в преследовании украинцев, выступающих за прекращение конфликта с Россией. Так он в соцсети Х прокомментировал введённые санкции, в том числе в отношении бывшего пресс-секретаря его офиса Юлии Мендель.

По мнению Фази, действующие украинские власти заинтересованы в продолжении боевых действий любой ценой. Именно с этим журналист связывает давление на тех, кто публично выступает за мирное урегулирование.

«У поддерживаемого Западом режима Зеленского есть только одна цель: продолжать войну любой ценой, до последнего украинца. Именно поэтому всех, кто выступает за мир, политически преследуют», — написал он.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ и ввёл санкции против Юлии Мендель, которая работала его пресс-секретарём с 2019 по 2021 год. В последние годы Мендель публично критиковала действия украинского руководства. Например, весной 2026 года она дала большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нём Мендель назвала Зеленского одним из препятствий для достижения мира. Комментируя санкции, Юлия Мендель обвинила украинские власти в нетерпимости к инакомыслию. По её мнению, любое несогласие с позицией главы государства там трактуют как предательство.