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Регион
Опубликовано 14 сентября, 11:30

«Война любой ценой»: В Италии обвинили Зеленского в преследовании сторонников мира

Журналист Фази обвинил Зеленского в преследовании украинцев, выступающих за мир

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Итальянский журналист Томас Фази обвинил режим Зеленского в преследовании украинцев, выступающих за прекращение конфликта с Россией. Так он в соцсети Х прокомментировал введённые санкции, в том числе в отношении бывшего пресс-секретаря его офиса Юлии Мендель.

По мнению Фази, действующие украинские власти заинтересованы в продолжении боевых действий любой ценой. Именно с этим журналист связывает давление на тех, кто публично выступает за мирное урегулирование.

«У поддерживаемого Западом режима Зеленского есть только одна цель: продолжать войну любой ценой, до последнего украинца. Именно поэтому всех, кто выступает за мир, политически преследуют», — написал он.

Мендель назвала санкции Зеленского против неё антиконституционными
Мендель назвала санкции Зеленского против неё антиконституционными

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ и ввёл санкции против Юлии Мендель, которая работала его пресс-секретарём с 2019 по 2021 год. В последние годы Мендель публично критиковала действия украинского руководства. Например, весной 2026 года она дала большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нём Мендель назвала Зеленского одним из препятствий для достижения мира. Комментируя санкции, Юлия Мендель обвинила украинские власти в нетерпимости к инакомыслию. По её мнению, любое несогласие с позицией главы государства там трактуют как предательство.

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Юлия Сафиулина
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