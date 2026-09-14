Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинские власти воспринимают несогласие с позицией главы государства как предательство. По её мнению, страна постепенно отходит от демократических принципов и движется к более жёсткой модели управления. Об этом он написала в соцсети Х.

«Посмотрите, что они делают. Зеленский не просто воюет — он воюет с каждым, кто ставит под сомнение его точку зрения на этот конфликт. <...> Так это и работает. Страна, которую позиционируют как оплот демократии, скатывается к чему-то более мрачному: к военному государству, которое рассматривает несогласие как предательство», — отметила она.

Она также заявила, что на Украине отсутствуют независимые точки зрения и полноценная свобода слова. Кроме того, бывшая пресс-секретарь Зеленского утверждает, что украинцы не имеют возможности открыто выступать за мирное урегулирование конфликта.

Ранее Юлия Мендель заявила, что украинские санкции против неё противоречат конституции страны. Ограничения сроком на десять лет ввели после включения бывшей пресс-секретаря Владимира Зеленского в соответствующий санкционный список. По словам Мендель, решение Киева появилось всего за несколько дней до её запланированного выступления в Европарламенте.