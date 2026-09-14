Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что этой зимой главарь киевского руководства Владимир Зеленский может уйти с поста из-за внутренних проблем. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По словам экс-подполковника, Зеленский начал утрачивать прежнее влияние внутри собственного окружения. Показательным Прозоров считает решение бывшего министра обороны Михаила Фёдорова самостоятельно отправиться в США на переговоры. Такие контакты являются прерогативой первого лица.

Одновременно с этим усиливается давление со стороны украинских структур. Рада выступает против Зеленского, НАБУ и САП занялись его окружением. Прозоров считает, что эти процессы свидетельствуют о серьёзном раздрае внутри Украины. Ситуацию усугубляют нехватка ракет Patriot, проблемы с экономикой и энергетикой.

«Я очень сильно жду эту зиму и жду, чем она закончится. Я очень сильно рассчитываю, что эта зима может для Зеленского быть последней, на посту, по крайней мере», — утверждает экс-подполковник.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждает с Украиной передачу лицензии производства «менее современных» ракет для Patriot. По его словам, переговоры по этому вопросу уже идут. Отвечая на вопрос о планах европейских стран продавать Киеву перехватчики для Patriot, хозяин Белого дома не стал раскрывать подробности. Вместо этого он отметил, что у США остаются якобы крупные запасы видов вооружений, а их пополнение идёт быстрыми темпами.