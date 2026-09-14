Разведка США предупредила Киев о возможных ударах по энергетике 15 сентября

Американская разведка предупредила Киев о подготовке серии массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Такие данные приводит Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Согласно информации канала, новая серия атак может начаться с 15 сентября. Утверждается, что речь может идти о восьми ударах по объектам украинской энергетической системы.

Накануне Минобороны России сообщило о поражении логистических центров и объектов энергетики, обеспечивающих работу ВСУ. По данным ведомства, через атакованные логистические узлы осуществлялись поставки и распределение грузов военного назначения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Зеленского об ответе Киева на удары по энергетической инфраструктуре продолжают курс на эскалацию конфликта. Главарь киевского руководства затронул тему ответных действий Украины в интервью американскому журналисту Фариду Закарии. Комментируя его слова, представитель Кремля напомнил о ранее объявленном Киевом плане ударов по российским объектам.