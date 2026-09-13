Песков назвал эскалацией слова Зеленского об ударах по энергетике

Слова Владимира Зеленского об ответе Киева на удары по энергетической инфраструктуре продолжают курс на эскалацию конфликта. Так заявление украинского политика оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Зеленский затронул тему ответных действий Украины в интервью американскому журналисту Фариду Закарии. Комментируя его слова, представитель Кремля напомнил о ранее объявленном Киевом плане ударов по российским объектам.

«Президент неоднократно упоминал тот самый план на 40 дней по нанесению сокрушительных ударов по России, по российской экономике. Это был существенный шаг к эскалации. Это новое заявление в стиле эскалации», — подчеркнул Песков.

Ранее Песков заявил, что Россия и Украина предметно не обсуждают энергетическое перемирие. По его словам, Киев предлагает временно прекратить удары в наиболее уязвимой для себя сфере, тогда как Москва настаивает на долгосрочном урегулировании конфликта.