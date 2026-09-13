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Опубликовано 13 сентября, 11:44

Песков назвал эскалацией слова Зеленского об ударах по энергетике

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Слова Владимира Зеленского об ответе Киева на удары по энергетической инфраструктуре продолжают курс на эскалацию конфликта. Так заявление украинского политика оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Зеленский затронул тему ответных действий Украины в интервью американскому журналисту Фариду Закарии. Комментируя его слова, представитель Кремля напомнил о ранее объявленном Киевом плане ударов по российским объектам.

«Президент неоднократно упоминал тот самый план на 40 дней по нанесению сокрушительных ударов по России, по российской экономике. Это был существенный шаг к эскалации. Это новое заявление в стиле эскалации», — подчеркнул Песков.

ДТЭК сообщил о повреждении и остановке одной из ТЭС Украины
ДТЭК сообщил о повреждении и остановке одной из ТЭС Украины

Ранее Песков заявил, что Россия и Украина предметно не обсуждают энергетическое перемирие. По его словам, Киев предлагает временно прекратить удары в наиболее уязвимой для себя сфере, тогда как Москва настаивает на долгосрочном урегулировании конфликта.

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Николь Вербер
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