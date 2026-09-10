«Ахиллесова пята»: В Кремле объяснили, почему Киев вновь заговорил об энергетическом перемирии

Предметных переговоров об энергетическом перемирии между Россией и Украиной сейчас не ведётся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед вылетом Владимира Путина на саммит БРИКС в Индии.

В Кремле считают, что Киев предлагает временно прекратить удары именно в той сфере, которая сейчас наиболее уязвима для украинской стороны. При этом Москва настаивает не на отдельных перемириях, а на долгосрочном урегулировании конфликта.

«Киевский режим в очень сложной ситуации. И поэтому, естественно, киевский режим предлагает не урегулирование, которое будет навсегда и которое будет полностью соответствовать нашим интересам, а предлагает перемирие в той области, которая является ахиллесовой пятой», — заявил Песков.

Он добавил, что российские условия завершения боевых действий остаются прежними, тогда как положение Украины на линии фронта продолжает ухудшаться.

Песков также обвинил Киев в ударах по мирным объектам и социальной инфраструктуре, заявив, что такими действиями украинская сторона «открыла ящик Пандоры». Российские военные, по его словам, системно наносят ответные удары по целям на территории Украины.

Кроме того, представитель Кремля сообщил об отсутствии контактов с европейскими странами по вопросу урегулирования. На вопрос, пытаются ли представители Европы сейчас связаться с Москвой, Песков ответил отрицательно.

В июне 2024 года Владимир Путин называл среди условий прекращения огня вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от вступления в НАТО и признание новых территориальных реалий. Москва неоднократно подчёркивала, что выступает против временной заморозки конфликта и настаивает на его окончательном урегулировании.

Вопрос об энергетическом перемирии вновь возник в начале сентября 2026 года после поездки спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Владимир Зеленский 7 сентября рассказал Axios, что американская сторона обсуждает с Россией и Украиной меры по деэскалации накануне зимы, в том числе возможные договорённости по энергетическим объектам, электроэнергетике, нефти, газу и зерновым поставкам. 8 сентября украинские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что одним из вариантов может стать взаимный отказ Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре.