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3 августа, 12:04

Подоляк заявил, что Зеленский готов к личной встрече с Путиным

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский готов к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным «для обсуждения сложных вопросов».

Также Подоляк озвучил журналистам новые инициативы Киева по урегулированию конфликта — это три варианта перемирия: воздушное, энергетическое, инфраструктурное.

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А сам Зеленский заявляет, что Украина намерена приложить максимум усилий, чтобы боевые действия завершились до наступления зимы. При этом он признал, что рассчитывает на усиление давления на Россию со стороны союзников.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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