Подоляк заявил, что Зеленский готов к личной встрече с Путиным
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский готов к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным «для обсуждения сложных вопросов».
Также Подоляк озвучил журналистам новые инициативы Киева по урегулированию конфликта — это три варианта перемирия: воздушное, энергетическое, инфраструктурное.
А сам Зеленский заявляет, что Украина намерена приложить максимум усилий, чтобы боевые действия завершились до наступления зимы. При этом он признал, что рассчитывает на усиление давления на Россию со стороны союзников.
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