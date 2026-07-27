Песков назвал сообщения о воздушном перемирии измышлениями СМИ
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Москва не получала по дипломатическим каналам конкретных предложений о введении воздушного перемирия на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что подобную инициативу могут обсудить во время встречи Владимира Зеленского в США. Представитель Кремля подтвердил, что сведения о таком сценарии появились несколько дней назад. Однако официальных деталей российская сторона пока не получила.
«Несколько дней назад такая информация появилась, но пока это не более чем измышления СМИ. Какой-либо конкретики нет. Конкретики насчёт новых формул или предложений тоже нет», — сказал Песков.
Таким образом, Москва пока рассматривает публикации о возможном прекращении ударов в воздухе исключительно как сообщения прессы, не подкреплённые официальными предложениями.
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