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Регион
27 июля, 09:29

Песков назвал сообщения о воздушном перемирии измышлениями СМИ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва не получала по дипломатическим каналам конкретных предложений о введении воздушного перемирия на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что подобную инициативу могут обсудить во время встречи Владимира Зеленского в США. Представитель Кремля подтвердил, что сведения о таком сценарии появились несколько дней назад. Однако официальных деталей российская сторона пока не получила.

«Несколько дней назад такая информация появилась, но пока это не более чем измышления СМИ. Какой-либо конкретики нет. Конкретики насчёт новых формул или предложений тоже нет», — сказал Песков.

Таким образом, Москва пока рассматривает публикации о возможном прекращении ударов в воздухе исключительно как сообщения прессы, не подкреплённые официальными предложениями.

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Полина Никифорова
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